Губернатор обсудит с представителями политических партий изменения в законе о выборах Президента РФ





13 апреля в Ивановском филиале РАНХиГС состоится встреча губернатора Павла Конькова с представителями политических партий, зарегистрированных на территории региона. Участники встречи обсудят предложения и инициативы о внесении изменений в федеральное избирательное законодательство.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии примут участие как политические партии, представленные в региональном парламенте («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия), так и партии, не имеющие своих представителей в областной думе, – «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», «Гражданская платформа», «Патриоты России», «Партия пенсионеров России», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Партия Великое Отечество», «Партия ветеранов России» и др.

В ходе встречи будут обсуждены инициативы о внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». В числе указанных инициатив – отмена института открепительных удостоверений, ограничение размера избирательного фонда кандидата в Президенты РФ, использование конвертов для обеспечения тайны голосования избирателей.

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В повестке дня рабочей встречи также изменение схемы избирательных участков в связи с истечением в декабре 2017 года полномочий участковых избирательных комиссий, вопросы подготовки празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.