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Новости

54 минуты назад

В Иванове прошел межрегиональный конкурс-фестиваль детских балетмейстерских работ

Итоги и ФОТО


9 апреля на базе Ивановского колледжа культуры состоялся 9-й Межрегиональный конкурс-фестиваль детских балетмейстерских работ «ИдеЯ». В этом году в конкурсе приняли участие 45 юных балетмейстеров из 7 городов России: Тула, Ярославль, Тутаев, Долгопрудный, Приволжск, Кохма, Иваново. Дети представили 38 балетмейстерских работ, что является рекордом конкурса-фестиваля.

Оценивали балетмейстерские работы настоящие профессионалы – ведущие педагоги страны по современной хореографии:

- хореограф, педагог, балетмейстер государственного драматического театра им. Вс. Вишневского, преподаватель джаз-танца академии современного танца, танцевальный терапевт – Алина Юрченко (Санкт-Петербург);

- выпускник балетмейстерского факультета ГИТИС, участник и хореограф проекта «Танцы на ТНТ» - Топ 25 лучших танцоров страны, хореограф победителей телепроекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия», главный балетмейстер «Московского академического театра сатиры» – Арсений Хорунжий (Москва)

- победитель и призёр всероссийских и международных танцевальных конкурсов, педагог и танцор основного состава Народного коллектива Театра танца под руководством Антона Косова, помощник и старший преподаватель, руководитель детской студии театра - Вера Дрогобецкая (Ярославль)

В итоге Звание Лауреата и обладателя Гран-при было отдано балетмейстеру из Приволжска Дарье Сорокиной за композицию «Монолог по случаю».

Также были определены победители в специальных номинациях:

- «Исполнительское мастерство» - композиция «Нарисуй себе», балетмейстер Ларионова Карина, г. Тутаев

- «Композиция» - композиция «С аурой цвета индиго», балетмейстеры Синяева Наталья и Корокина Анастасия, г. Иваново

- «Лексика» - композиция «Бизнес на двоих», балетмейстеры Березуцкая Виктория и Шолкова Ксения, г. Приволжск

- «Оригинальность Идеи» - «Если тебя нет», балетмейстер Ларионова Карина, г. Тутаев

Лучшей в туре импровизации была признана работа балетмейстеров Синяевой Натальи и Корокиной Анастасии в исполнении Корокиной Анастасии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: балетмейстеры фестиваль конкурс
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