К фирменному поезду Иваново-Санкт-Петербург присоединят дополнительный, не фирменный вагон





По сообщению Северного филиала АО «ФПК», для удобства пассажиров с 20 апреля 2017 года фирменный поезд № 45/46 Иваново – Санкт-Петербург будет курсировать с дополнительным вагоном межобластного типа. Сам вагон не фирменный, в нем 62 места для сидения.

Поскольку поезд входит в систему динамического ценообразования, стоимость проезда в вагоне составит от 853 рублей до 1 138 рублей в зависимости от сезона.

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