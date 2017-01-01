Такси «Везет» теперь в Иванове

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Сегодня в Иванове запускается популярный в России сервис заказа такси «Везет». Об этом объявила компания RuTaxi - создатель одноименного мобильного приложения для быстрого вызова такси. Сервис представлен во многих городах России и СНГ. Его преимущества: стоимость поездки, которая известна сразу, а также программа лояльности к клиентам. Заказать такси можно любым способом, через контактные центры, мобильное приложение или сайт. Высокотехнологичный программный комплекс автоматически при помощи GPS назначает заказ на ближайший свободный автомобиль и рассчитывает стоимость до начала поездки.

За несколько дней до официального запуска сервиса в Иванове компания презентовала его ивановским таксистам. День открытых дверей для водителей такси - новый формат общения. Сервис им презентовали в теплой обстановке с подробной презентацией и фуршетом. Водители могли задавать вопросы.

Компания делает особый акцент на взаимоотношениях с таксистами. Для них предусмотрены льготные условия. Подключенные к программе «Везет» знают - заказов много, прибыль может доходить до 80 000 рублей в месяц. Партнерское отношение к водителям, как к важной составляющей бизнеса, как к коллегам, делает их участниками отлаженного продуктивного сервиса. А это отражается на качестве услуги.

Такси «Везет» обещает сделать популярные маршруты для горожан и гостей города более доступными. Так, например, поездка от ТРЦ Тополь до Центрального рынка обойдется в 70 рублей, от академии МЧС до Драмтеатра - в 100 рублей, а от аэропорта до вокзала - в 165 рублей. Через мобильное приложение еще на 5-10 рублей дешевле.

«Везет» - служба заказа такси. Наша задача - сделать заказы такси выгодными, надежными, удобными. У человека появился выбор: поехать на личном автомобиле, на общественном транспорте или заказать такси. В ряде случаев заказать такси будет выгоднее», - говорит директор по маркетингу службы RuTaxi Александр Деобальд.

Одно из преимуществ такси «Везет» - лояльность к клиентам. Постоянным клиентам заказ машины обходится дешевле - до 25%. Карту можно получить в крупных супермаркетах или непосредственно у водителя. Пользоваться сервисом просто: вызвать такси по номеру 666-777. При следующих заказах назвать номер карты, оператор сообщит стоимость со скидкой. Или же: скачать мобильное приложение RuTaxi в Google play, зарегистрироваться и можно вызывать такси в любом городе присутствия сервиса.

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