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Новости

сегодня, 16:22

Такси «Везет» теперь в Иванове

На правах рекламы


Сегодня в Иванове запускается популярный в России сервис заказа такси «Везет». Об этом объявила компания RuTaxi - создатель одноименного мобильного приложения для быстрого вызова такси. Сервис представлен во многих городах России и СНГ. Его преимущества: стоимость поездки, которая известна сразу, а также программа лояльности к клиентам. Заказать такси можно любым способом, через контактные центры, мобильное приложение или сайт. Высокотехнологичный программный комплекс автоматически при помощи GPS назначает заказ на ближайший свободный автомобиль и рассчитывает стоимость до начала поездки.

За несколько дней до официального запуска сервиса в Иванове компания презентовала его ивановским таксистам. День открытых дверей для водителей такси - новый формат общения. Сервис им презентовали в теплой обстановке с подробной презентацией и фуршетом. Водители могли задавать вопросы.

Компания делает особый акцент на взаимоотношениях с таксистами. Для них предусмотрены льготные условия. Подключенные к программе «Везет» знают - заказов много, прибыль может доходить до 80 000 рублей в месяц. Партнерское отношение к водителям, как к важной составляющей бизнеса, как к коллегам, делает их участниками отлаженного продуктивного сервиса. А это отражается на качестве услуги.

Такси «Везет» обещает сделать популярные маршруты для горожан и гостей города более доступными. Так, например, поездка от ТРЦ Тополь до Центрального рынка обойдется в 70 рублей, от академии МЧС до Драмтеатра - в 100 рублей, а от аэропорта до вокзала - в 165 рублей. Через мобильное приложение еще на 5-10 рублей дешевле.

«Везет» - служба заказа такси. Наша задача - сделать заказы такси выгодными, надежными, удобными. У человека появился выбор: поехать на личном автомобиле, на общественном транспорте или заказать такси. В ряде случаев заказать такси будет выгоднее», - говорит директор по маркетингу службы RuTaxi Александр Деобальд.

Одно из преимуществ такси «Везет» - лояльность к клиентам. Постоянным клиентам заказ машины обходится дешевле - до 25%. Карту можно получить в крупных супермаркетах или непосредственно у водителя. Пользоваться сервисом просто: вызвать такси по номеру 666-777. При следующих заказах назвать номер карты, оператор сообщит стоимость со скидкой. Или же: скачать мобильное приложение RuTaxi в Google play, зарегистрироваться и можно вызывать такси в любом городе присутствия сервиса.



ключевые слова: такси
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 16:34
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							Такси "Ашот" за 70 рублей на битом ВАЗе по убитым дорогам нашего города! Что не новость, то торгаш зашел в регион, то таксист. Стыдно за отчизну!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 16:34
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										+1
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							А что принесет этот сетевик? Новые рабочие места? НЕТ! Новых клиентов такси? НЕТ! Налоги будут платится в региональный бюджет? НЕТ! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 16:49
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							Местным властям давно плевать на то, что новые игроки откачивают бабло из региона. Свои карманы они набивают через фонды капремонтов, мусорные заводы и т.д. Бизнесом нужно заниматься, грабить население в разы проще!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 16:38
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										+1
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							номер 666 - как бы намекает... дорога в ад ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									газовщик								
							
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  • 43 минуты назад
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							Ну так-то цены демократичные обещают. До недавнего времени я работал в одной из служб такси. Теперь считаем: поездка на маршрутке 19*4(пассажира)=76 р. А тут вы так же вчетвером за 100р.едете на авто. И не надо будет шлепать по грязище до остановки, а потом от остановки. Это не реклама, это мое мнение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									mister								
							
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  • 38 минут назад
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    • 
										+1
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							70-100 рублей за заказ?...и 80 тыс. в месяц таксисту? Где правда?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									газовщик								
							
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  • 25 минут назад
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										0
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							80 тыр. ясен пень не заработаешь. Если тока вкалывать 25 часов в сутки, 8 дней в неделю и 32 дня в месяц. И то не факт. Кто все это прочувствовал на себе-тот подтвердит. И не думайте, что если  таксист -значит в золоте купается. Это очень тяжелый труд. И неблагодарный. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Заказы будут сыпаться не переставая, дорога к клиенту и по маршруту - 30минут,
    
пробки не учитываем, 8-12 часов, 25 заказов = 2500 в сутки, топливо лесом вместе с выходными,
    
итого 75тр
    
теперь тупо вычитаем моточасы и умножаем на цену топлива...чот у меня получается херня какая то, еще и должен остаешься бензокалонке ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 16 минут назад
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										0
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							А потому что диспетчер клал на мужика с лопатой. Он свою комиссию возьмет, а чего и кому батрак останется должен - это уже не его проблемы. Рынок нужно регулировать! В итоге получается, что создают видимость халявы, а затем начинается рост социального напряжения, потому что низкая финансовая грамотность рабочих не дает возможность просчитать все риски.  Рынок тарифов ЖКХ у нас не забывают регулировать. Это опять к тому, что грабить население проще, чем думать о его благосостоянии								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									газовщик								
							
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  • 13 минут назад
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							80 тыр. -это так, рекламный ход для необъезженных лошков. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена
				
сегодня, 11:04

				

				Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена 
								

					
	 Ивановской полицией задержан человек, который может иметь отношение к этой смерти 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием
				
сегодня, 10:40

				

				УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием 
								

					
	 Предприниматель подозревается в нанесении ущерба кредитным организациям на сумму 97 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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