В Ивановской области сотрудники Росгвардии задержали ограбившего магазин безработного

Мужчина открыто похитил с витрины торгового зала алкогольную продукцию





Днем в одном из магазинов крупной торговой сети, расположенного на улице Черняховского в Юже, сработали кнопка тревожной сигнализации. На место незамедлительно была направлена группа задержания сотрудников вневедомственной охраны. По прибытии было установлено, что неизвестный гражданин открыто похитил с витрины торгового зала алкогольную продукцию.

Выяснив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии приступили к его розыску. Неподалеку от дома №1 по улице Льва Толстого экипаж ОВО заметил мужчину, по приметам похожего на разыскиваемого. «По горячим следам» мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области, подозреваемым оказался безработный, ранее не судимый местный житель 1968 года рождения. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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