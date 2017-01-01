В Шуе будущим водителям показали суд над автомобилистом за ДТП с пострадавшим





10 апреля Шуйский городской суд посетили студенты местного технологического колледжа. Эти ребята - из числа так называемых трудных подростков. Все они состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Подростки присутствовали на открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении жителя Шуйского района. Статья – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Подростки с большим вниманием следили за процессом. Им, будущим водителям транспортных средств, необходимо знать, какие тяжкие последствия могут наступить, если водитель сядет за руль в состоянии опьянения. И хочется верить, что присутствие в этом судебном заседании заставит ребят о многом задуматься и убережет от совершения правонарушений в дальнейшем», - говорится в сообщении пресс-службы Шуйского городского суда.

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