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50 минут назад
В Кинешме продлят автобусные маршруты
Учитывая пожелания кинешемцев, в Пасху (16 апреля) и в Радоницу (25 апреля) с 09.00 до 15.00 будет продлен маршрут № 4 «Аэропорт - Детская больница» до остановки «Шуйская» (через один автобус), а также маршрут № 2 «Луговое - Электроконтакт» и маршрут № 11 «Озерки-Электроконтакт» до кладбища «Затенки».
Два автобуса маршрута №2 «Луговое-Электроконтакт» будут ходить до кладбища «Корба».
Кроме того, вводятся дополнительные рейсы пассажирского транспорта от остановки «площадь Революции» до кладбища «Сокольники», сообщает кинешемская мэрия.
ключевые слова: пассажирский транспорт автобус маршрут
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