После выхода сюжета «Губернии» ивановские сетевики, наконец, убрали за собой мусор

ФОТО





В понедельник в программе «Губерния» вышел сюжет «Деревья рубят, разрешений нет». В нем, в частности, рассказывалось о том, что полгода назад подрядная организация «Ивгорэлектросети» устанавливала столбы и производила опиловку деревьев. Однако, пожаловались в нашу редакцию жильцы близстоящих домов, мусор за собой сетевики так и не убрали.

Еще в понедельник в «Ивгорэлектросети» пообещали оперативно исправить недоработку подрядчиков.

Сегодня на нашу «горячую линию пришло сообщение с благодарностью: «Огромное спасибо за помощь с 10-ой Сосневской!». А «Ивгорэлектросеть» предоставила фотографии, подтверждающие, что мусор с улицы убран.

поделиться ссылкой:

