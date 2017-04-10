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сегодня, 15:08
После выхода сюжета «Губернии» ивановские сетевики, наконец, убрали за собой мусор
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В понедельник в программе «Губерния» вышел сюжет «Деревья рубят, разрешений нет». В нем, в частности, рассказывалось о том, что полгода назад подрядная организация «Ивгорэлектросети» устанавливала столбы и производила опиловку деревьев. Однако, пожаловались в нашу редакцию жильцы близстоящих домов, мусор за собой сетевики так и не убрали.
Еще в понедельник в «Ивгорэлектросети» пообещали оперативно исправить недоработку подрядчиков.
Сегодня на нашу «горячую линию пришло сообщение с благодарностью: «Огромное спасибо за помощь с 10-ой Сосневской!». А «Ивгорэлектросеть» предоставила фотографии, подтверждающие, что мусор с улицы убран.
ключевые слова: "Ивгорэлектросети" деревья опиловка мусор
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