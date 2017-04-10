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Новости

сегодня, 15:08

После выхода сюжета «Губернии» ивановские сетевики, наконец, убрали за собой мусор

ФОТО


В понедельник в программе «Губерния» вышел сюжет «Деревья рубят, разрешений нет». В нем, в частности, рассказывалось о том, что полгода назад подрядная организация «Ивгорэлектросети» устанавливала столбы и производила опиловку деревьев. Однако, пожаловались в нашу редакцию жильцы близстоящих домов, мусор за собой сетевики так и не убрали.

Еще в понедельник в «Ивгорэлектросети» пообещали оперативно исправить недоработку подрядчиков.

Сегодня на нашу «горячую линию пришло сообщение с благодарностью: «Огромное спасибо за помощь с 10-ой Сосневской!». А «Ивгорэлектросеть» предоставила фотографии, подтверждающие, что мусор с улицы убран.



ключевые слова: "Ивгорэлектросети" деревья опиловка мусор
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена
				
сегодня, 11:04

				

				Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена 
								

					
	 Ивановской полицией задержан человек, который может иметь отношение к этой смерти 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием
				
сегодня, 10:40

				

				УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием 
								

					
	 Предприниматель подозревается в нанесении ущерба кредитным организациям на сумму 97 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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