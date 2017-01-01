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сегодня, 15:02
Пьяный мужчина провалился под лед реки Кинешемка
Его успели вытащить работники спасательной станции
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 7 апреля. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перейти с одного берега реки Кинешемка на другой. Однако на противоположном берегу уже образовалось множество промоин. В одну из них он и угодил, оказавшись в воде.
К счастью, все произошло неподалеку от спасательной станции Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области. Спасатели, увидев тонущего человека, бросились к нему на помощь. В результате мужчину вытянули из воды, оказали первую помощь и отвезли домой. От медицинской помощи пострадавший отказался.
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