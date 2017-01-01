ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: частный детсад по цене обычного, первые жертвы байк-сезона и новая плата за мусор

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Частный детский сад по цене обычного. Кому доступны такие чудесные льготы?

- Плати по-новому за мусор. Как изменятся тарифы за вывоз бытовых отходов?

- Первые жертвы байк-сезона. Мотоциклисты ради острых ощущений забывают о безопасности.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

поделиться ссылкой:

