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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: частный детсад по цене обычного, первые жертвы байк-сезона и новая плата за мусор
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Частный детский сад по цене обычного. Кому доступны такие чудесные льготы?
- Плати по-новому за мусор. Как изменятся тарифы за вывоз бытовых отходов?
- Первые жертвы байк-сезона. Мотоциклисты ради острых ощущений забывают о безопасности.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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