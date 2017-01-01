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В Иванове доверчивый пенсионер отдал мошеннику 100 тысяч рублей
Полиция разыскивает злоумышленника
В полицию поступило сообщение от 81-летнего жителя областного центра. Пенсионер сообщил, что накануне в отношении него было совершено мошенничество.
Установлено, что днем на домашний телефон потерпевшего с неизвестного номера поступил звонок. Злоумышленник сообщил, что сын пенсионера причастен к ДТП с гибелью человека, и для того, чтобы ему избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить 100 тысяч рублей. Доверчивый дедушка выполнил требования злоумышленника, пришел в назначенное время и место и передал указанную сумму.
В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка. Мошенника разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- 2082454сегодня, 14:59вот такие доверчивые пенсионеры, отдают такую сумму 100 тысяч . полиция разыскивает, и неизвестно найдёт ли мошенника?
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