В Иванове доверчивый пенсионер отдал мошеннику 100 тысяч рублей

Полиция разыскивает злоумышленника





В полицию поступило сообщение от 81-летнего жителя областного центра. Пенсионер сообщил, что накануне в отношении него было совершено мошенничество.

Установлено, что днем на домашний телефон потерпевшего с неизвестного номера поступил звонок. Злоумышленник сообщил, что сын пенсионера причастен к ДТП с гибелью человека, и для того, чтобы ему избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить 100 тысяч рублей. Доверчивый дедушка выполнил требования злоумышленника, пришел в назначенное время и место и передал указанную сумму.

В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка. Мошенника разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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