На посевную кампанию в Ивановской области необходимо порядка 590 млн рублей





Как отметил директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Евгений Астафьев, в текущем году внесены изменения в порядок предоставления и распределения субсидий в сфере АПК. Определены 7 направлений господдержки АПК. Среди них - реализация целевых программ развития сельских территорий, развитие мелиорации, поддержка инвестиционного кредитования АПК, несвязанная поддержка в области растениеводства, поддержка в области молочного скотоводства, компенсация капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, единая субсидия на достижение целевых показателей развития сельхозпроизводства.

По словам Евгения Астафьева, для обеспечения весеннего сева сельхозтоваропроизводителям региона потребуется порядка 590 млн рублей. На текущую дату средства государственной поддержки доведены до получателей в объеме 67,5 млн рублей. Объем несвязанной поддержки в области растениеводства в Ивановской области предусмотрен в размере 60,7 млн рублей. «Средства могут поступить селянам уже в конце этой недели», - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

поделиться ссылкой:

