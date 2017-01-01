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26 минут назад
В Заволжске заразившуюся бешенством домашнюю собаку подвергли эвтаназии
Ветеринары ликвидируют в городе очаг опасного заболевания
Ветеринары проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства на территории Заволжска. В апреле это опасное заболевание было выявлено у домашней собаки. В настоящее время само животное подвергнуто эвтаназии (собаку усыпили специальной инъекцией), а на территории содержания собаки проведена дезинфекция. В эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне проведена вынужденная вакцинация от бешенства. По состоянию на 10 апреля вакцинировано 94 собаки и 34 кошки.
В связи с обострением ситуации по бешенству на территории Ивановской области региональная Служба ветеринарии напоминает о важности проведения вакцинации животных.
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