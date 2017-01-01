В Заволжске заразившуюся бешенством домашнюю собаку подвергли эвтаназии

Ветеринары ликвидируют в городе очаг опасного заболевания





Ветеринары проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства на территории Заволжска. В апреле это опасное заболевание было выявлено у домашней собаки. В настоящее время само животное подвергнуто эвтаназии (собаку усыпили специальной инъекцией), а на территории содержания собаки проведена дезинфекция. В эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне проведена вынужденная вакцинация от бешенства. По состоянию на 10 апреля вакцинировано 94 собаки и 34 кошки.

В связи с обострением ситуации по бешенству на территории Ивановской области региональная Служба ветеринарии напоминает о важности проведения вакцинации животных.

поделиться ссылкой:

