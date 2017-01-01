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35 минут назад
Ивановская школьница стала призером всероссийской олимпиады по английскому языку
В Волгограде подвели итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, который проходил с 1 по 9 апреля. Участниками олимпиады стали 212 школьников из 67 регионов страны. В число призеров вошла одиннадцатиклассница из ивановского лицея № 33 Елизавета Ершова.
Конкурс включал задания на понимание письменной и устной речи, лексико-грамматический тест, проверку социокультурной компетенции, а также практику письменной и устной речи.
В этом году Елизавета Ершова также примет участие в заключительном этапе олимпиады по немецкому языку, который состоится с 13 по 19 апреля в Калининграде.
ключевые слова: школа олимпиада английский язык
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