Брак между жительницей Ивановской области и гражданином Афганистана признан недействительным





Суд признал брак, зарегистрированный 10 февраля 2017 года между гражданкой РФ, проживающей в Савинском районе, и гражданином Афганистана, недействительным.

Целью фиктивного брака являлось получение афганцем разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Своего новоиспеченного супруга женщина видела только один раз – на бракосочетании. За полученное свидетельство о браке женщина получила от гражданина Афганистана денежное вознаграждение.

Решение Савинского районного суда о признании данного брака недействительным вступило в законную силу.

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