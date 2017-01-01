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43 минуты назад
Брак между жительницей Ивановской области и гражданином Афганистана признан недействительным
Суд признал брак, зарегистрированный 10 февраля 2017 года между гражданкой РФ, проживающей в Савинском районе, и гражданином Афганистана, недействительным.
Целью фиктивного брака являлось получение афганцем разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Своего новоиспеченного супруга женщина видела только один раз – на бракосочетании. За полученное свидетельство о браке женщина получила от гражданина Афганистана денежное вознаграждение.
Решение Савинского районного суда о признании данного брака недействительным вступило в законную силу.
ключевые слова: фиктивный брак Афганистан суд
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