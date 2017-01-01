В Кинешме орудует группа мошенников, маскирующихся под ремонтников

От их действий уже пострадали десятки пожилых людей





В Кинешме орудует группа псевдремонтников, которые звонят на домашние и сотовые телефоны граждан и предлагают услуги по бесплатному осмотру и диагностике пластиковых окон.

К тем, кто соглашается, приезжает «специалист», который, пользуясь наивностью граждан (в основном пенсионеров), находит в окнах огромное количество проблем и недостатков и предлагает устранить их за довольно внушительные суммы. Чаще всего псевдоремонтники выдергивают, не спрашивая, уплотнительную резинку, цена которой (самой дорогой) составляет около 15 рублей за метр, и заменяют ее немецкой, у которой якобы лучше качество. Цены за услуги, которые любая фирма по установке окон окажет за пару тысяч, переваливают за 10 тысяч рублей. После оплаты аферисты просят предъявить паспорт и заставляют расписаться в договоре.

Как сообщили в мэрии райцентра, от действий таких ремонтников в Кинешме уже пострадали десятки пожилых людей.

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