В регионе начала работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике





В преддверии европейской недели иммунизации, которая в этом году пройдет с 24 по 30 апреля по теме «Вакцины приносят результат!», Управление Роспотребнадзора по Ивановской области проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики.

В период с 10 по 24 апреля специалисты отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, Национального календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций.

Телефоны «горячей линии»: 30-17-32 и 32-73-29.

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