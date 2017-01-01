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сегодня, 13:12
В регионе начала работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике
В преддверии европейской недели иммунизации, которая в этом году пройдет с 24 по 30 апреля по теме «Вакцины приносят результат!», Управление Роспотребнадзора по Ивановской области проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики.
В период с 10 по 24 апреля специалисты отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, Национального календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций.
Телефоны «горячей линии»: 30-17-32 и 32-73-29.
ключевые слова: иммунизация вакцинация профилактика Роспотребнадзор "горячая линия"
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