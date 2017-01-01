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Новости

сегодня, 12:47

В ИВС вместе с московским оппозиционером Алексеем Навальным сидел ивановец

ВИДЕО


Об этом в своем промо-ролике рассказывает сам бывший арестант, который отбывал 15 суток за организацию несанкционированных акций 26 марта. «Байка» начинается на 6:20 минуте.



ключевые слова: Алексей Навальный
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 13:06
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							Молодцы, даёшь больше видео с новым некоррумпированным Президентом новой прекрасной России!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ruadmin								
							
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  • 55 минут назад
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							скок скок скок хомячки :) Ваша темка, 85 рабликов за комент в поддержку олешеньки :) Работайте школоло, пока мамка комп не выключила :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 43 минуты назад
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							Вау, платные комемнтаторы раскрыли себя? Но нового придумать не могут? Изх серии "сам дурак"? 
    
Давай, переходи сюда, а то твои 14 руб совсем мизер.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 40 минут назад
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							Вот это, действительно байка.
    
В городе знают об уголовном деле против бывшего главы города. в котором фигуриует нынешний глава городской думы.
    
Но начинать надо с себя. Не так ли?
    
Вот и посмотрим, сложит ли гордума с себя полномочия...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена
				
сегодня, 11:04

				

				Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена 
								

					
	 Ивановской полицией задержан человек, который может иметь отношение к этой смерти 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием
				
сегодня, 10:40

				

				УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием 
								

					
	 Предприниматель подозревается в нанесении ущерба кредитным организациям на сумму 97 млн рублей
				

				

	    			
    
	    				
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