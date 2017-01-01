В ИВС вместе с московским оппозиционером Алексеем Навальным сидел ивановец

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Об этом в своем промо-ролике рассказывает сам бывший арестант, который отбывал 15 суток за организацию несанкционированных акций 26 марта. «Байка» начинается на 6:20 минуте.

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