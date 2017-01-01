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сегодня, 12:47
В ИВС вместе с московским оппозиционером Алексеем Навальным сидел ивановец
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Об этом в своем промо-ролике рассказывает сам бывший арестант, который отбывал 15 суток за организацию несанкционированных акций 26 марта. «Байка» начинается на 6:20 минуте.
ключевые слова: Алексей Навальный
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Давай, переходи сюда, а то твои 14 руб совсем мизер.
В городе знают об уголовном деле против бывшего главы города. в котором фигуриует нынешний глава городской думы.
Но начинать надо с себя. Не так ли?
Вот и посмотрим, сложит ли гордума с себя полномочия...