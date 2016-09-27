Активисты ЛГБТ-движения будут добиваться проведения гей-парада в Иванове через Верховный суд





Верховный суд РФ рассмотрит дела об оспаривании запрета на проведение гей-парадов в ряде городов России, в том числе в Иванове. Об этом сообщает интернет-издание misanec.ru со ссылкой на активиста ЛГБТ-движения Николая Алексеева.

Напомним, в сентябре прошлого года гей-сообществу было отказано в проведении какой-либо акции на территории Иванова. Тогда в мэрию поступили три заявки. Первая - на проведение пикета в Литературном сквере. Вторая и третья - на проведение на площади Революции и шествия по ул. Советской (от ул. Крутицкой до ул. Колотилова). Ивановская администрация отказала гей-активистам даже в проведении пикета. На том основании, что в заявленный день и час в Литературном сквере свою акцию будут проводить подопечные Бориса Мурванидзе из «Нового рубежа».

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По словам Николая Алексеева, Верховный суд рассмотрит дела о запрете гей-парадов в Калуге, Великом Новгороде, Смоленске, Кирове, Иванове, Рязани, Владимире, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Тамбове и Казани.