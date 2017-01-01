В Иванове пройдет Чемпионат и Первенство России по каратэ среди инвалидов по слуху





С 14 по 16 апреля в Иванове пройдет Чемпионат и Первенство России по каратэ среди инвалидов по слуху. В соревнованиях примут участие заслуженные мастера спорта, победители и призеры чемпионатов Европы, Мира, а также Сурдолимпиады 2013.

Данные соревнования являются отборочными на Сурдолимпиаду 2017, которая пройдет в турецком городе Самсун.

Место проведения Чемпионата и Первенства – спорткомплекс на ул. Генерала Хлебникова, 32В.

На сайте karate37.ru будет организованна прямая трансляция турнира.

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