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20 минут назад
В Иванове пройдет Чемпионат и Первенство России по каратэ среди инвалидов по слуху
С 14 по 16 апреля в Иванове пройдет Чемпионат и Первенство России по каратэ среди инвалидов по слуху. В соревнованиях примут участие заслуженные мастера спорта, победители и призеры чемпионатов Европы, Мира, а также Сурдолимпиады 2013.
Данные соревнования являются отборочными на Сурдолимпиаду 2017, которая пройдет в турецком городе Самсун.
Место проведения Чемпионата и Первенства – спорткомплекс на ул. Генерала Хлебникова, 32В.
На сайте karate37.ru будет организованна прямая трансляция турнира.
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