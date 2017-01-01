Как в Иванове будут организованы пассажирские перевозки на кладбища в Пасху, Радоницу и День Победы

График, маршруты и схемы движения





В ивановской мэрии сообщили, как будут организованы пассажирские перевозки автотранспортом к местам захоронений 16 и 25 апреля, а также 9 мая

Запланированы организованные перевозки пассажиров с 06:00 до 15:00 с пл. Победы и от остановки общественного транспорта «Улица Карла Маркса»:

- на кладбище в с. Богородское с ул. Карла Маркса (остановка общественного транспорта «Улица Карла Маркса» в направлении железнодорожного вокзала);

- с кладбища в с. Богородское высадка пассажиров на всех остановках, конечная – на остановке общественного транспорта «Проспект Ленина» (движение к остановочному пункту «Улица Карла Маркса» по пр. Ленина);

- на кладбище в с. Ново-Талицы - с ул. Багаева (напротив библиотеки);

- с кладбища в с. Ново-Талицы - высадка пассажиров на всех остановках, конечная - пл. Победы.





Разработан следующий путь движения транспортных средств:





пл. Победы – с. Ново-Талицы (городское кладбище):

туда: ул. Багаева, ул. Большая Воробьевская, ул. Парижской Коммуны, ул. 1-я Балинская, автомобильная дорога «Ростов-Иваново-Нижний Новгород», автомобильная дорога «Иваново – Ярославль».

обратно: автомобильная дорога «Иваново – Ярославль», автомобильная дорога «Ростов-Иваново-Нижний Новгород», ул. 1-я Балинская, ул. Парижской Коммуны, ул. Жарова, площадь Пушкина, пр. Ленина, ул. Почтова, ул. Багаева.

ул. Карла Маркса – с. Богородское (городское кладбище):

туда: ул. Карла Маркса, Шереметевский проспект, ул. Спартака, ул. Сарментовой, ул. Свободы, ул. Афанасьева, ул. Хвойная, ул. Большая Клинцевская, ул. Солнечная.

обратно: ул. Солнечная, ул. Большая Клинцевская, ул. Хвойная, ул. Афанасьева, ул. Свободы, ул. Сарментовой, ул. Спартака, ул. Громобоя, проспект Ленина.





СХЕМА ДВИЖЕНИЯ «ООТ ул. Карла Маркса г. Иваново – с. Богородское городское кладбище Ивановский район»

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«ул. Багаева г. Иваново – Ново-Талицы (городское кладбище) Ивановский район»