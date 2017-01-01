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Новости

сегодня, 11:42

В День космонавтики в ивановской гимназии №23 состоится флешмоб «Подними голову»

Участники акции соберутся во дворе школы и ровно в 09.07 выпустят в небо воздушные шары


12 апреля, в День космонавтики, в ивановской гимназии №23 состоится флешмоб «Подними голову». Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проведут открытые уроки для школьников. Ребята также увидят трейлер фильма «Время первых». Затем участники акции соберутся во дворе школы и ровно в 09.07 (время старта корабля «Восток-1», на борту которого был Юрий Гагарин) выпустят в небо воздушные шары. Масштабный флешмоб «Подними голову» стартует завтра и в социальных сетях.

Концепцию флешмоба #поднимиголову, посвященного Дню космонавтики и выходу в прокат фильма «Время первых», разработали продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов совместно с участниками медиафорума ОНФ «Правда и справедливость». Согласно идее, пользователям соцсетей 12 апреля предлагается сделать селфи с поднятой в небо головой.

ключевые слова: День космонавтики флешмоб
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 51 минуту назад
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							Хорошо, что Бекмамбетов снял кино про космос, а не про шахтеров например.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Corbad								
							
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  • 26 минут назад
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							В 1980 году Алишер Усманов вместе со своим приятелем Насымовым был осужден за изнасилование и вымогательство. А сейчас подает в суд на Навального.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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