В День космонавтики в ивановской гимназии №23 состоится флешмоб «Подними голову»

Участники акции соберутся во дворе школы и ровно в 09.07 выпустят в небо воздушные шары





12 апреля, в День космонавтики, в ивановской гимназии №23 состоится флешмоб «Подними голову». Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проведут открытые уроки для школьников. Ребята также увидят трейлер фильма «Время первых». Затем участники акции соберутся во дворе школы и ровно в 09.07 (время старта корабля «Восток-1», на борту которого был Юрий Гагарин) выпустят в небо воздушные шары. Масштабный флешмоб «Подними голову» стартует завтра и в социальных сетях.

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Концепцию флешмоба #поднимиголову, посвященного Дню космонавтики и выходу в прокат фильма «Время первых», разработали продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов совместно с участниками медиафорума ОНФ «Правда и справедливость». Согласно идее, пользователям соцсетей 12 апреля предлагается сделать селфи с поднятой в небо головой.