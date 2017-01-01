В ивановском музучилище пройдет I Всероссийская олимпиада по сольфеджио





13 апреля в 11.00 в Ивановском музыкальном училище состоится заключительный этап I Всероссийской теоретической олимпиады по сольфеджио.

В олимпиаде примут участие учащиеся 5-8 классов детских музыкальных школ и детских школ искусств из Иванова, Шуи, Кинешмы и Владимира.

Участников будет оценивать компетентное жюри в составе преподавателей по специальности «Теория музыки» ивановского музучилища: заслуженный работник культуры РФ Наталья Шабатько, Елена Голова, Наталья Яблокова.

поделиться ссылкой:

