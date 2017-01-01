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сегодня, 11:31
В ивановском музучилище пройдет I Всероссийская олимпиада по сольфеджио
13 апреля в 11.00 в Ивановском музыкальном училище состоится заключительный этап I Всероссийской теоретической олимпиады по сольфеджио.
В олимпиаде примут участие учащиеся 5-8 классов детских музыкальных школ и детских школ искусств из Иванова, Шуи, Кинешмы и Владимира.
Участников будет оценивать компетентное жюри в составе преподавателей по специальности «Теория музыки» ивановского музучилища: заслуженный работник культуры РФ Наталья Шабатько, Елена Голова, Наталья Яблокова.
ключевые слова: музыка сольфеджио олимпиада
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