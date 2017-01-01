Беременная женщина и двое маленьких детей пострадали в ДТП в Ивановской области

Женщина госпитализирована с угрозой выкидыша - ФОТО





Автоавария произошла сегодня рано утром на 4-ом километре автодороги Шуя-Сергеево. 49-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем «Фольксваген», потерял контроль над дорогой и съехал в кювет, где машина врезалась в препятствие.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира иномарки, все они - жители Ставропольского края:

- мужчина 1983 г.р. с травмами головы, переломом грудной клетки доставлен в ОКБ г.Иваново;

- женщина 1984 г.р. с угрозой выкидыша госпитализирована;

- девочка 2013 г.р. (ехала в детском кресле) с травмой головы, тупой травмой живота доставлена в ОКБ

- девочка 2011 г.р. (ехала в детском кресле) с травмой головы доставлена в ОКБ.

«Известно, что пострадавшая в ДТП семья приехала в Ивановскую область для посещения одного из храмов. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» мог заснуть за рулем», - сообщили нам в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

955

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД