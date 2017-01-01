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Беременная женщина и двое маленьких детей пострадали в ДТП в Ивановской области
Женщина госпитализирована с угрозой выкидыша - ФОТО
Автоавария произошла сегодня рано утром на 4-ом километре автодороги Шуя-Сергеево. 49-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем «Фольксваген», потерял контроль над дорогой и съехал в кювет, где машина врезалась в препятствие.
В результате ДТП пострадали 4 пассажира иномарки, все они - жители Ставропольского края:
- мужчина 1983 г.р. с травмами головы, переломом грудной клетки доставлен в ОКБ г.Иваново;
- женщина 1984 г.р. с угрозой выкидыша госпитализирована;
- девочка 2013 г.р. (ехала в детском кресле) с травмой головы, тупой травмой живота доставлена в ОКБ
- девочка 2011 г.р. (ехала в детском кресле) с травмой головы доставлена в ОКБ.
«Известно, что пострадавшая в ДТП семья приехала в Ивановскую область для посещения одного из храмов. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» мог заснуть за рулем», - сообщили нам в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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