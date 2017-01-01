Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:25

Беременная женщина и двое маленьких детей пострадали в ДТП в Ивановской области

Женщина госпитализирована с угрозой выкидыша - ФОТО


Автоавария произошла сегодня рано утром на 4-ом километре автодороги Шуя-Сергеево. 49-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем «Фольксваген», потерял контроль над дорогой и съехал в кювет, где машина врезалась в препятствие.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира иномарки, все они - жители Ставропольского края:

- мужчина 1983 г.р. с травмами головы, переломом грудной клетки доставлен в ОКБ г.Иваново;

- женщина 1984 г.р. с угрозой выкидыша госпитализирована;

- девочка 2013 г.р. (ехала в детском кресле) с травмой головы, тупой травмой живота доставлена в ОКБ

- девочка 2011 г.р. (ехала в детском кресле) с травмой головы доставлена в ОКБ.

«Известно, что пострадавшая в ДТП семья приехала в Ивановскую область для посещения одного из храмов. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» мог заснуть за рулем», - сообщили нам в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

ключевые слова: ДТП
  • оцените новость:
  • (0)
  • 955
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации