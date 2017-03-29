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Новости

сегодня, 11:04

Личность мужчины, расчлененный труп которого был найден в бочке, установлена

Ивановской полицией задержан человек, который может иметь отношение к этой смерти 


Как мы сообщали ранее, 27 марта 2017 года в сгоревшем частном доме на улице 10-й Проезд в Иванове был найден расчленённый труп неизвестного мужчины. Останки тела находились в металлической бочке, которую когда-то жильцы дома использовали в качестве отхожего места.

Специалисты экспертно-криминалистического Центра УМВД сумели выделить из найденных человеческих костей молекулу ДНК. Составленный экспертами генетический профиль неопознанного человека был введён в базу данных формул ДНК, и таким образом удалось установить личность погибшего. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 46-летний, ранее судимый мужчина, не имевший постоянного места жительства, как и предполагали оперативники изначально.

Сотрудниками уголовного розыска были установлены обстоятельства гибели потерпевшего. В настоящее время задержан и передан следственным органам гражданин, который может иметь отношение к смерти найденного на пепелище человека.



ключевые слова: труп убийство полиция
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