Ивановцев приглашают принять участие в космическом забеге





В рамках празднования 60-летия Дня космонавтики 12 апреля во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция «Волонтерский космический забег». К мероприятию присоединится и Ивановская область. Основным местом проведения акции станет стадион энергоуниверситета (г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34). Старт намечен на 10:00.

Принять участие в забеге смогут все желающие, спортсмены и любители спорта. Главной задачей участников станет преодоление символичной дистанции в 1957 метров.

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