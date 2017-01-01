Скончался известный мастер палехской лаковой миниатюры Александр Ковалев





10 апреля 2017 года на 83-м году ушел из жизни известный художник палехской лаковой миниатюры, член Союза художников России, общественный деятель Александр Иванович Ковалёв.

Коренной житель нашей области, выпускник Палехского художественного училища, Александр Иванович постигал тайны уникального искусства миниатюрной живописи у «патриархов» художественного Палеха, пронеся через всю свою жизнь их заветы и свято сберегая память о своих наставниках.

С 1954 года началась творческая деятельность А.И. Ковалева, длившаяся 63 года. Он – постоянный и активный участник отечественных и зарубежных выставок в США, Канаде, Турции, Польше, Великобритании, Японии, Италии, на Мальте. Работы Александра Ивановича хранятся в музее Палеха, Государственном Русском музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, Центральном музее Вооруженных сил, являются частью собраний целого ряда региональных художественных музеев и картинных галерей.

Невозможно переоценить вклад Александра Ивановича Ковалева в организацию, сохранение и популяризацию палехского искусства. Более пятнадцати лет, с 1974 по 1989 годы, он возглавлял коллектив Палехских художественно-производственных мастерских. Это было временем подлинного расцвета искусства Палеха, заслуженного внимания к нему со стороны властей и общества. Высокие награды и почетные звания, благоустроенное жилье и творческие командировки, немалые государственные гарантии являются неотъемлемой и яркой частью жизни художественного Палеха того времени. И в каждом из этих и других благородных дел была частица организаторского таланта и личного участия Александра Ивановича Ковалева.

В 2014 году, в дни празднования 90-летия искусства Палеха, распоряжением главы государства В.В. Путина Александру Ивановичу Ковалеву за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность была объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.

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