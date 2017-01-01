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Новости

21 минуту назад

УФСБ возбудило дело о незаконном получении кредита у банка с госучастием

Предприниматель подозревается в нанесении ущерба кредитным организациям на сумму 97 млн рублей


Следственное отделение УФСБ России по Ивановской области возбудило в отношении руководителя одной из коммерческих организаций региона уголовное дело по статье «Незаконное получение кредита».

По версии следствия, в целях незаконного получения кредита подозреваемый представил в государственную кредитную организацию заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемой им организации. Размер ущерба, нанесенного банку с государственным участием, составил 4 888 000 рублей.

Всего следственным отделением УФСБ в отношении предпринимателя возбуждено 8 уголовных дел по аналогичным составам преступления. В результате противоправных действий жителя Ивановской области государственным кредитным организациям причинен ущерб в сумме более 97 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию преступной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.



ключевые слова: банк кредит УФСБ уголовное дело
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