За сутки в Ивановской области выгорело более 900 квадратных метров сухой травы





В регионе по линии «01» продолжают поступать сообщения о загораниях травы. В минувшие сутки пожарные 7 раз выезжали на тушение горящей сухой травы. Вызовы были в Кохме и Кинешме, Лежневе, иванове и Комсомольском районе. По данным ГУ МЧС по ивановской области, общая площадь горения травы составила 910 квадратных метров.

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