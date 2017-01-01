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Новости

35 минут назад

За сутки в Ивановской области выгорело более 900 квадратных метров сухой травы


В регионе по линии «01» продолжают поступать сообщения о загораниях травы. В минувшие сутки пожарные 7 раз выезжали на тушение горящей сухой травы. Вызовы были в Кохме и Кинешме, Лежневе, иванове и Комсомольском районе. По данным ГУ МЧС по ивановской области, общая площадь горения травы составила 910 квадратных метров.



ключевые слова: трава пал пожар МЧС
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