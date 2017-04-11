11.04.2017: Места установки фоторадаров в Иванове и области





Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 11 апреля 2017 года:

Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)

Кострома-Иваново (Ивановский, Приволжский районы)

Иваново-Родники (Ивановский район)

Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Тейковский, Ивановский районы)

Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский район)

Иваново-Ярославль (Ивановский район)

г. Кохма

Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».

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