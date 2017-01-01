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Новости

сегодня, 09:47

В Ивановской области перевернулся «Мерседес»: погибла женщина, двое детей пострадали


Трагедия произошла 10 апреля около 21.25 на втором километре автодороги Морозово-Урусобино в Гаврилово-Посадском районе. Автомобиль «Мерседес Бенц» на скорости вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП:

- женщина 1983 г.р. от полученных травм скончалась на месте;

- мальчик 2010 г.р. (сидел сзади, использование р/б не установлено) с травмами головы, ушибами и ссадинами мягких тканей лица доставлен в детское травматологическое отделение областной клинической больницы;

- девочка 2005 г.р. (сидела сзади, использование р/б не установлено) с травмами головы, закрытым косым переломом средней трети правой плечевой кости со смещением отломков, ушибами и ссадинами мягких тканей лица доставлена в детское травматологическое отделение областной клинической больницы.

«Предположительно за рулем находился муж погибшей женщины и отец детей, он был в состоянии опьянения (0,34 мг/л) Свою причастность к ДТП отрицает. Водитель автомобиля устанавливается. Мужчина сначала утверждал, что автомобилем управляла его жена, но позже все-таки сознался, что за рулем был именно он», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.

ключевые слова: ДТП гибель пострадавшие дети
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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							Уроды, детям жизни ломают!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									абамка								
							
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  • 17 минут назад
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							и это будет продолжаться пока вплотную не займутся пьянью!росгвардию бы привлекли в борьбу с этими ездунами и поднимите штрафы раз в 10,конфискуйте машины у этой швали,на поражение стреляйте если пытаются скрыться!ХВАТИТ ДЕЛАТЬ ВИД ЧТО ВСЁ НОРМАЛЬНО!на дорогах пора военное положение вводить с привлечением внутренних войск								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 7 минут назад
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							Настораживает, что опять авария в сельской местности. Очень многие в деревнях и поселках ездят пьяными. И это при ужасном состоянии дорог. Там и трезвому нелегко - петлять по развороченной трассе. Вообще, полицию в глубинке сократили - считают, что у нас тихо. А у нас не тихо. Просто редко выносят сор из избы. Многие ездят пьяными по поселку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 6 минут назад
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							Росгвардия не для этого создана. Им не до борьбы с пьянью. Ежегодно на дорогах страны гибнет более 30 тыс. человек, в терактах - человек 200. Скорбно и то и другое, но о первом предпочитают молчать, потому как это никоим образом не влияет на авторитет власти, а о втором - из зомбоящика неделю идет нытье и трансляция митингов вдребезги запуганных бюджетников. А росгвардия может теток только да подростков ловить и прессовать несогласных								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • 7 минут назад
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							У водятела, полное отсутствие мозга, убил жену, покалечил своих детей.  дадут ему 2-3 года колонии поселения и все. Конфисковать машины бессмысленно, у таких мозгов нет, надо прививать с детства, что за руль под шафе нельзя. Надеюсь у пострадавших детей этот печальный опыт останется в головах на всю жизнь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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