В Ивановской области перевернулся «Мерседес»: погибла женщина, двое детей пострадали





Трагедия произошла 10 апреля около 21.25 на втором километре автодороги Морозово-Урусобино в Гаврилово-Посадском районе. Автомобиль «Мерседес Бенц» на скорости вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП:

- женщина 1983 г.р. от полученных травм скончалась на месте;

- мальчик 2010 г.р. (сидел сзади, использование р/б не установлено) с травмами головы, ушибами и ссадинами мягких тканей лица доставлен в детское травматологическое отделение областной клинической больницы;

- девочка 2005 г.р. (сидела сзади, использование р/б не установлено) с травмами головы, закрытым косым переломом средней трети правой плечевой кости со смещением отломков, ушибами и ссадинами мягких тканей лица доставлена в детское травматологическое отделение областной клинической больницы.

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», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.