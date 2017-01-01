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Новости

сегодня, 09:35

В деревенском сарае найден труп мужчины, пропавшего без вести в ноябре прошлого года

На теле погибшего имелись следы насильственной смерти


11 апреля в деревне Симаково Верхнеландеховского района был найден труп местного жителя.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области, 61-летний пенсионер пропал без вести ещё в ноябре 2016 года. В итоге его тело было обнаружили в сарае на улице Солнечной в той же самой деревне Симаково. Сам погибший проживал в другом доме на другой улице.

На место происшествия выезжала оперативная группа местного отдела полиции. В процессе осмотра тела были выявлены признаки, свидетельствующие о насильственном характере смерти мужчины.

Сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют обстоятельства гибели мужчины и разыскивают лиц, причастных к его гибели.

ключевые слова: труп полиция
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