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В деревенском сарае найден труп мужчины, пропавшего без вести в ноябре прошлого года
На теле погибшего имелись следы насильственной смерти
11 апреля в деревне Симаково Верхнеландеховского района был найден труп местного жителя.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области, 61-летний пенсионер пропал без вести ещё в ноябре 2016 года. В итоге его тело было обнаружили в сарае на улице Солнечной в той же самой деревне Симаково. Сам погибший проживал в другом доме на другой улице.
На место происшествия выезжала оперативная группа местного отдела полиции. В процессе осмотра тела были выявлены признаки, свидетельствующие о насильственном характере смерти мужчины.Сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют обстоятельства гибели мужчины и разыскивают лиц, причастных к его гибели.
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