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сегодня, 20:41

ПОСЛУШАЙТЕ! Кто и зачем спиливает здоровые деревья в городах региона

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Год экологии начался очень бойко. Помойки вытаяли из-под снега, в речках всплыла рыба, под топор пошли здоровые деревья. Например, в центре Фурманова, у «Тополя», у мемориала «Красная Талка» и на 3-й Первомайской улице в Иванове.

Одни в шоке от того, что ни с того ни с сего их лишают единственной зеленой защиты от городской пыли. Другие в панике представляют, как сухостой падает им на головы.

Впрочем, фантазии эти вполне обоснованы. Все мы помним, как в мае 2015 года дерево насмерть придавило женщину на улице Шувандиной в областном центре. После этого городские власти встрепенулись и пообещали, что глобальную инвентаризацию насаждений проведут за 3 месяца. Денег на это потратят - 400 тысяч. На исследование. Хотя всего, чтобы привести в порядок легкие города, нужно порядка 140 миллионов. А выделено было только 11 млн.

Так куда, на что ушли все эти деньги? Где результаты? Почему сегодня в регионе зеленые насаждения спиливают непонятно где и непонятно как? Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

152-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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