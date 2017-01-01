На Горьковском водохранилище спасли провалившихся под лед рыбаков

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В минувшее воскресенье, 9 апреля, инспекторы ГИМС МЧС России по Ивановской области проводили патрулирование Горьковского водохранилища на судне на воздушной подушке «Марс» в районе деревни Обжериха Юрьевецкого района. Ближе к полудню поступил тревожный звонок: три рыбака провалились под лед в районе деревни Юркино Сокольского района Нижегородской области.

«Наша патрульная группа незамедлительно направилась к месту вызова, - рассказывает начальник Юрьевецкого инспекторского участка ГИМС Сергей Флотский. - До места было около 12 километров. Примерно в двух километрах от берега Нижегородской области на тонком-тонком льду лежали два рыбака, которые выбрались из полыньи и боялись пошевелиться. Третьего мужчину мы вытащили с большим трудом».

Через некоторое время на место прибыла группа нижегородских спасателей, так как этот участок водохранилища – их подведомственная территория. Мужчинам 1970 и 1972 годов рождения, которые приехали на водохранилище из города Семёнов Нижегородской области, вызвали скорую помощь.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

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