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23 минуты назад
Около ивановской мэрии провалился грунт
ФОТО
У здания администрации города Иваново произошел обвал грунта. На проезжей части рядом с тротуаром образовалась довольно глубокая яма. Опасное место сразу же огородили и обнесли сигнальными лентами. Причина обвала устанавливается.
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Комментарии (5)
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- Помидорина20 минут назадЧья-то могилка провалилась на кладбище... А ведь там замечательных людей хоронили... У алтаря храма простого обывателя не упокоят...
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- Fantomas19 минут назадЗасыпать битым кирпичом!
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- Снайпер18 минут назадДожили
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- Миха7913 минут назадЗачем кирпичом,а давайте работниками мэрии.начнем с верхушки.
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- Тутошний Я1 минуту назадКому-то из мэрии дверь на тот свет открылась,зовёт Вас чёрт на сковороду,задумайтесь пока не поздно))))
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