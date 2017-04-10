Около ивановской мэрии провалился грунт

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У здания администрации города Иваново произошел обвал грунта. На проезжей части рядом с тротуаром образовалась довольно глубокая яма. Опасное место сразу же огородили и обнесли сигнальными лентами. Причина обвала устанавливается.

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