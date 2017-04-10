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Новости

23 минуты назад

Около ивановской мэрии провалился грунт

ФОТО


У здания администрации города Иваново произошел обвал грунта. На проезжей части рядом с тротуаром образовалась довольно глубокая яма. Опасное место сразу же огородили и обнесли сигнальными лентами. Причина обвала устанавливается.



ключевые слова: грунт асфальт провал
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Помидорина								
							
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  • 20 минут назад
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										+1
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							Чья-то могилка провалилась на кладбище... А ведь там замечательных людей хоронили... У алтаря храма  простого обывателя не упокоят... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 19 минут назад
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										+1
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							Засыпать битым кирпичом! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Снайпер								
							
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  • 18 минут назад
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							Дожили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • 13 минут назад
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							Зачем кирпичом,а давайте работниками мэрии.начнем с верхушки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 1 минуту назад
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							Кому-то из мэрии дверь на тот свет открылась,зовёт Вас чёрт на сковороду,задумайтесь пока не поздно))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области мужчина прострелил себе голову
				
сегодня, 15:56

				

				В Ивановской области мужчина прострелил себе голову 
								

					
	 В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте
				
сегодня, 12:57

				

				Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте 
									
								

					
	 С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу
				
сегодня, 11:28

				

				Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу 
								

					Причина пожара устанавливается				

				

	    			
    
	    				
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