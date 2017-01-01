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Новости

37 минут назад

В Ивановской области завершился 3 этап всероссийских соревнований «Белая ладья»

Результаты и ФОТО


9 апреля в Приволжске завершился 3 этап Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья». На старт вышли 12 школьных команд из Иванова, Кинешмы, Фурманова, Приволжска, а также поселка Петровский Гаврилово – Посадского района.

После 4 туров стало понятно, что за призовые командные места борются между собой три лидера: Лицей № 21 (Иваново), Лицей № 33 (Иваново) и Школа № 1 (Приволжск).

В последующие 2 тура лидеры перемещались между собой в пределах 1 – 3 места с незначительным отрывом друг от друга.

Ситуация обострилась перед последним туром, когда лидеры полностью сравнялись по основному показателю (сумма очков, набранных всеми игроками команды), и стало понятно, что судьба призовых мест решится в последнем туре.

В итоге две команды - Лицей № 21 и Лицей № 33, набравшие в последнем туре по 3½ очка из 4, - с напряжением наблюдали последнюю партию турнира, где представитель приволжской школы № 1 Никита Карцев пытался привести свою команду к победе. И удача ему улыбнулась. Он довел партию до победы, подарив своей команде 1 место и путевку в Дагомыс.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место – Школа № 1 (Приволжск).

В составе: Карцев Никита, Ершов Дмитрий, Гусев Кирилл, Сухарева Дарья.

2 место – Лицей № 33 (Иваново)

В составе: Королев Константин, Тарасов Алексей, Коржова Лидия, Опарина Анна.

3 место – Лицей № 21 (Иваново)

В составе: Лапшин Вячеслав, Баландин Артем, Шестопалов Даниил, Совина Мария.



ключевые слова: школьники шахматы турнир
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