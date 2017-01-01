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Новости

48 минут назад

В Иванове состоится премьера зажигательного кукольного шоу

ФОТО


15 и 23 апреля в 13.00 в Ивановском областном театре кукол состоятся премьерные показы кукольного шоу «Без лишних слов, или игра во все руки!».

«Каждый номер – это маленький, яркий, зажигательный, живой спектакль для зрителей от 6 лет. Зрители узнают, как могут оживать обычные предметы, как рука актера может стать куклой, что происходит за ширмой во время спектакля, чем отличается тантамареска от марионетки», - говорится в анонсе спектакля.



ключевые слова: театр кукол спектакль шоу премьера
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