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48 минут назад
В Иванове состоится премьера зажигательного кукольного шоу
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15 и 23 апреля в 13.00 в Ивановском областном театре кукол состоятся премьерные показы кукольного шоу «Без лишних слов, или игра во все руки!».
«Каждый номер – это маленький, яркий, зажигательный, живой спектакль для зрителей от 6 лет. Зрители узнают, как могут оживать обычные предметы, как рука актера может стать куклой, что происходит за ширмой во время спектакля, чем отличается тантамареска от марионетки», - говорится в анонсе спектакля.
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