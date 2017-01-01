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59 минут назад
В ивановском гаражном кооперативе «Луч-4» произошел пожар
Сообщение о возгорании на территории гаражно-строительного кооператива «Луч-4» на улице Школьной в областном центре поступило на пульт дежурного МЧС сегодня в 12.13. Кона на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение внутри гаража. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 18 человек и 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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