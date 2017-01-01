Во вторник в Ивановской области ожидается до +16 градусов





Согласно оперативному прогнозу регионального ГУ МЧС 11 апреля на территории Ивановской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами - небольшой дождь, днем - без осадков. Ветер - юго-западный 7-12 м/с. Ночью по области 0˚С…+5˚С. Днем +11˚С...+16˚С.

Сейчас в Иванове +9˚С.

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