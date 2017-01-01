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Новости

сегодня, 17:13

"Имидж-фактор": уровень недовольных в области за год снизился на 13%

Число недовольных превышает 2/3 опрошенных

Как показали данные опроса ивановской компании "Имидж-фактор", 64% жителей Ивановской области не довольны положением дел в регионе. 
Чаще всего не довольны ситуацией граждане от 30 до 44 лет, занятые на коммерческих предприятиях региона, а также люди с невысоким уровнем дохода (до 10000 руб. на человека в месяц). 
Наиболее оптимистично в этом отношении настроена молодёжь (18-29 лет), а также работники бюджетного сектора экономики. 

При этом уровень удовлетворённости населения положением дел в регионе растет: если по результатам опроса 2016 года в целом довольными социально-экономической ситуацией были 22,8%, то сейчас их доля увеличилась до 34,6%. Наряду с этим, почти на 13% сократилось и число недовольных (их доля упала с 73,5% до 64,0%).

42,1% жителей  не заметили за последний год каких-либо существенных изменений в социально-экономической сфере; 
36,5% опрошенных ощутили отклонения в худшую сторону, (в 2016 - 50,5%) 
Для 17,7% респондентов экономическая ситуация в регионе улучшилась.

Половина респондентов уверена, что материальное положение их семей в текущем году не изменится, а почти 30% опрошенных ожидают дальнейшего снижения своих доходов.

Исследование проводилось 28-31 марта 2017 года среди жителей Ивановской области в возрасте 18 лет и старше. В телефонном опросе приняли участие 514 человек, проживающих в 13 муниципальных образованиях региона (6 городских округов и 7 муниципальных районов). Статистическая ошибка не превышает 4,5%. 


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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									CFGH								
							
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  • сегодня, 17:33
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										+1
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							НЕ ВЕРЮ .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Петров								
							
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  • сегодня, 17:34
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							Исследование проводилось 28-31 марта 2017 )))))  наверняка   на  деньги  подсудимого  кабанова
    

    

    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 40 минут назад
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    • 
										+1
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							не, не Кабанова. На деньги заместителя председателя городской думы, которому и принадлежит сие предприятие.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 17:42
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    • 
										+1
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							Похоже уже к новым выборам готовятся, абонентов пробивают)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Да ладно! Если уж говорить по-справедливости, так действительно экономическая ситуация стабилизировалась, по крайней мере, резкого падения промышленного производства и обвала цен не наблюдается. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ToToTo								
							
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  • сегодня, 17:51
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										+1
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							Хотелось бы, чтобы было так. Только вот с 1 июля обязаловкой становится применение онлайн-касс, которые чек сразу в налоговую отсылать должны. Многие знакомые закрывают торговлю.
    

    
А малый бизнес - это то, за счёт чего выживали многие в условиях экономического кризиса.
    

    
Поищите в интернете про эти кассы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не верю, в то, что опрос проводился для выяснения общего мнения жителей о ситуации. Да и для чего это?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
    • 
							
  • 53 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Факты стабилизации приведите. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну так падения промышленного производства естественно нет. Потому что нечему падать. Нет промышленного производства. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 54 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У  меня никто не спрашивал к сожалению. И у моих знакомых тоже. Цифры были бы на порядок хуже. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласен с синьериной-помидориной,к выборам выйдем 50 на 50.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Снайпер								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А тринадцать процентов недовольных перешли в разряд крайне недовольных. Но такой графы в опросном листе не было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области мужчина прострелил себе голову
				
сегодня, 15:56

				

				В Ивановской области мужчина прострелил себе голову 
								

					
	 В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте
				
сегодня, 12:57

				

				Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте 
									
								

					
	 С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу
				
сегодня, 11:28

				

				Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу 
								

					Причина пожара устанавливается				

				

	    			
    
	    				
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