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сегодня, 17:13
"Имидж-фактор": уровень недовольных в области за год снизился на 13%
Число недовольных превышает 2/3 опрошенных
Как показали данные опроса ивановской компании "Имидж-фактор", 64% жителей Ивановской области не довольны положением дел в регионе.
Чаще всего не довольны ситуацией граждане от 30 до 44 лет, занятые на коммерческих предприятиях региона, а также люди с невысоким уровнем дохода (до 10000 руб. на человека в месяц).
Наиболее оптимистично в этом отношении настроена молодёжь (18-29 лет), а также работники бюджетного сектора экономики.
При этом уровень удовлетворённости населения положением дел в регионе растет: если по результатам опроса 2016 года в целом довольными социально-экономической ситуацией были 22,8%, то сейчас их доля увеличилась до 34,6%. Наряду с этим, почти на 13% сократилось и число недовольных (их доля упала с 73,5% до 64,0%).
42,1% жителей не заметили за последний год каких-либо существенных изменений в социально-экономической сфере;
36,5% опрошенных ощутили отклонения в худшую сторону, (в 2016 - 50,5%)
Для 17,7% респондентов экономическая ситуация в регионе улучшилась.
Половина респондентов уверена, что материальное положение их семей в текущем году не изменится, а почти 30% опрошенных ожидают дальнейшего снижения своих доходов.
Исследование проводилось 28-31 марта 2017 года среди жителей Ивановской области в возрасте 18 лет и старше. В телефонном опросе приняли участие 514 человек, проживающих в 13 муниципальных образованиях региона (6 городских округов и 7 муниципальных районов). Статистическая ошибка не превышает 4,5%.
Чаще всего не довольны ситуацией граждане от 30 до 44 лет, занятые на коммерческих предприятиях региона, а также люди с невысоким уровнем дохода (до 10000 руб. на человека в месяц).
Наиболее оптимистично в этом отношении настроена молодёжь (18-29 лет), а также работники бюджетного сектора экономики.
При этом уровень удовлетворённости населения положением дел в регионе растет: если по результатам опроса 2016 года в целом довольными социально-экономической ситуацией были 22,8%, то сейчас их доля увеличилась до 34,6%. Наряду с этим, почти на 13% сократилось и число недовольных (их доля упала с 73,5% до 64,0%).
42,1% жителей не заметили за последний год каких-либо существенных изменений в социально-экономической сфере;
36,5% опрошенных ощутили отклонения в худшую сторону, (в 2016 - 50,5%)
Для 17,7% респондентов экономическая ситуация в регионе улучшилась.
Половина респондентов уверена, что материальное положение их семей в текущем году не изменится, а почти 30% опрошенных ожидают дальнейшего снижения своих доходов.
Исследование проводилось 28-31 марта 2017 года среди жителей Ивановской области в возрасте 18 лет и старше. В телефонном опросе приняли участие 514 человек, проживающих в 13 муниципальных образованиях региона (6 городских округов и 7 муниципальных районов). Статистическая ошибка не превышает 4,5%.
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