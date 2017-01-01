Один из лидеров российского рынка бытовой техники и электроники - теперь в Иванове

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Компания «Ситилинк» открывает магазин в ТРК «Ясень» на проспекте Строителей, д.25. С 21 по 23 апреля всех покупателей ждет праздник низких цен, розыгрыши подарков, выгодные акции и отличное настроение.

Один из лидеров российского рынка интернет-торговли федеральный электронный дискаунтер «Ситилинк» открывает магазин терминальной торговли в Иванове. Новый розничный магазин - это торговый зал без привычных полок и выкладки товаров. Всего 20% здесь занимает зона обслуживания покупателя с электронными терминалами, а около 80% приходится на склад. Высокая доступность товара «здесь и сейчас» - огромный плюс для покупателей, которым не надо ждать доставку в течение нескольких дней. Здесь все заказы оформляются через электронные терминалы. Процесс покупки в «Ситилинк» в среднем занимает 5-7 минут. Этот вариант для тех, кто ценит свое время и деньги, ведь дискаунтер – значит дешевле.

Магазин «Ситилинк» предлагает широкий ассортимент компьютерной цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других категорий более чем 700 ведущих брендов. На складе в Иваново порядка 7 000 наименований товаров доступно для покупки «здесь и сейчас», а по предзаказу на сайте www.citilink.ru – более 50 000. Забрать заказ можно тут же в магазине, в пунктах самовывоза «Ситилинк-мини», которых в Иваново два (в ТЦ «Бисмарк» и в ТЦ «9 квадратов») или выбрать вариант доставки на дом. «Ситилинк» не прибегает к услугам сторонних курьерских компаний, поэтому покупатель всегда получает товар из рук сотрудника компании, поэтому все проблемы с доставкой решаются намного проще и быстрее.

В дни праздничного открытия нового магазина покупателей ждет множество приятных и впечатляющих сюрпризов. Специальные низкие цены на большинство товаров, среди которых ноутбук Acer за 11 990 рублей, телевизор Fusion за 7990 рублей и другая техника с отличным ценником. Кроме того, 3 дня акции «1000 товаров по рублю», по условиям которой при покупке на сумму от 1000 рублей, второй товар из указанного списка продается за 1 рубль. Запланированные на все 3 дня конкурсы порадуют возможностью выиграть действительно ценные подарки – электронику, бытовую технику и подарочные сертификаты от «Ситилинк» разного денежного номинала.

Подробности на сайте «Ситилинк».

Общая информация:

Электронный дискаунтер «Ситилинк» - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России (3-е место по объему онлайн-продаж в рейтинге Data Insight и Ruward 2016 года E-commerce Index TOP-100, 8 место в рейтинге Forbes «20 самых дорогих компаний Рунета – 2017»). На рынке работает 8 лет. В ассортименте дискаунтера более 50 000 наименований компьютерной цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других товарных категорий. Более 700 мировых брендов в портфеле. Около 3 000 сотрудников по всей России. Оборот сети по итогам 2016 года составил 44,5 млрд. рублей (с НДС); доля онлайн-продаж в выручке – более 80%; количество визитов на www.citilink.ru в сутки - 460 000 человек; 3 млн. зарегистрированных пользователей на сайте.

В настоящее время розничная сеть «Ситилинк» насчитывает 34 полноформатных магазина терминальной торговли в 26 городах.

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