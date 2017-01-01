Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 16:08

Вячеслав Сверчков финансировал путешествия и футбол

Средства от бывшего главы г. Иваново получали председатель ИРО «Русское географическое общество» и гендиректор ФК «Текстильщик» - ФОТО


С показаниями Олега Волынкина - председателя Ивановского отделения Русского географического общества, и Юрия Ермакова - гендиректора футбольного клуба «Текстильщик» ознакомился сегодня Ленинский суд. Прошло очередное заседание по делу бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова.

Олег Волынкин рассказал, что Вячеслав Михайлович как председатель попечительского совета периодически финансировал географическое общество. Деньги передавал через Константина Главчева - помощника главы города - небольшими сумма по 150-200 тысяч рублей. В 2014 году он передал в общей сложности 1,5 миллиона. Средства пошли на экспедиции, детские мероприятия, покупку туристического инвентаря и продуктов питания. Все поступления и траты задокументированы.

Вячеслав Сверчков являлся также попечителем футбольного клуба «Текстильщик». Суду зачитали показания Юрия Ермакова - директора ФК «Текстильщик», сам он на заседание не явился. Следователям свидетель рассказывал, что Сверчков через того же Главчева на различные мероприятия передавал в 2014 году по 100-200 тысяч рублей. И это никак не документировалось.



ключевые слова: Вячеслав Сверчков коррупция взятка суд свидетели
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1422
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ключевое в этой статье последнее предложение								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Людмила Тарасова								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Небольшие суммы 150-200 тыс.рублей? Для кого как...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sergeiiv								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Текстильщик еще надо проверить,и давно,отмывают там денюжки поди,да еще какие.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В 2014 году "Текстильщик" активно и до последнего дня боролся за выход в ФНЛ. Вполне возможно, что эти деньги шли на на "работу" с нужными людьми, в том числе, судьями. Вот потому они никак и не документировались. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области мужчина прострелил себе голову
				
сегодня, 15:56

				

				В Ивановской области мужчина прострелил себе голову 
								

					
	 В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургию
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1661						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте
				
сегодня, 12:57

				

				Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте 
									
								

					
	 С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3740						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу
				
сегодня, 11:28

				

				Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу 
								

					Причина пожара устанавливается				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2152						
    •