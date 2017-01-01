Вячеслав Сверчков финансировал путешествия и футбол

Средства от бывшего главы г. Иваново получали председатель ИРО «Русское географическое общество» и гендиректор ФК «Текстильщик» - ФОТО





С показаниями Олега Волынкина - председателя Ивановского отделения Русского географического общества, и Юрия Ермакова - гендиректора футбольного клуба «Текстильщик» ознакомился сегодня Ленинский суд. Прошло очередное заседание по делу бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова.

Олег Волынкин рассказал, что Вячеслав Михайлович как председатель попечительского совета периодически финансировал географическое общество. Деньги передавал через Константина Главчева - помощника главы города - небольшими сумма по 150-200 тысяч рублей. В 2014 году он передал в общей сложности 1,5 миллиона. Средства пошли на экспедиции, детские мероприятия, покупку туристического инвентаря и продуктов питания. Все поступления и траты задокументированы.

Вячеслав Сверчков являлся также попечителем футбольного клуба «Текстильщик». Суду зачитали показания Юрия Ермакова - директора ФК «Текстильщик», сам он на заседание не явился. Следователям свидетель рассказывал, что Сверчков через того же Главчева на различные мероприятия передавал в 2014 году по 100-200 тысяч рублей. И это никак не документировалось.

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