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сегодня, 15:56
В Ивановской области мужчина прострелил себе голову
В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургию
Об инциденте, который произошел 9 апреля, сообщает интернет-ресурс «168часов». По данным кинешемского портала, в этот день пожилой мужчина работал в своей мини-мастерской на балконе. Неожиданно домашние услышали громкий звук выстрела. Прибежав на балкон, они увидели своего родственника, лежащего на полу в луже крови.С огнестрельным ранением в голову, в тяжелом состоянии пострадавшего доставили в нейрохирургию. Пуля прошла навылет. Что произошло на балконе, пока неизвестно. Есть сведения, что мужчина на учете у психиатра не состоял.
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