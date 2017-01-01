В Ивановской области мужчина прострелил себе голову

В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургию





Об инциденте, который произошел 9 апреля, сообщает интернет-ресурс «168часов». По данным кинешемского портала, в этот день пожилой мужчина работал в своей мини-мастерской на балконе. Неожиданно домашние услышали громкий звук выстрела. Прибежав на балкон, они увидели своего родственника, лежащего на полу в луже крови.

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С огнестрельным ранением в голову, в тяжелом состоянии пострадавшего доставили в нейрохирургию. Пуля прошла навылет. Что произошло на балконе, пока неизвестно. Есть сведения, что мужчина на учете у психиатра не состоял.