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Новости

сегодня, 15:56

В Ивановской области мужчина прострелил себе голову

В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургию


Об инциденте, который произошел 9 апреля, сообщает интернет-ресурс «168часов». По данным кинешемского портала, в этот день пожилой мужчина работал в своей мини-мастерской на балконе. Неожиданно домашние услышали громкий звук выстрела. Прибежав на балкон, они увидели своего родственника, лежащего на полу в луже крови.

С огнестрельным ранением в голову, в тяжелом состоянии пострадавшего доставили в нейрохирургию. Пуля прошла навылет. Что произошло на балконе, пока неизвестно. Есть сведения, что мужчина на учете у психиатра не состоял.

ключевые слова: оружие ранение ЧП
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Ёжъ								
							
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  • сегодня, 17:46
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							Изготовление огнестрельного оружия и незаконное хранение боеприпасов. однозначно! Привлечь родственников о недоносительстве!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 19 минут назад
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										0
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							угу, с времени Павлика Морозова придумали 51ю ст, была бы раньше, Павлик был бы жив, может быть
    

    
-  Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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							Теперь будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • 18 минут назад
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							Теперь будет(на учете)и и участкового и у психиатра.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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							а он может самоубиться захотел, взял трубку, напилил спичек, забил шар, и подставив голову запалил...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области мужчина прострелил себе голову
				
сегодня, 15:56

				

				В Ивановской области мужчина прострелил себе голову 
								

					
	 В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте
				
сегодня, 12:57

				

				Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте 
									
								

					
	 С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу
				
сегодня, 11:28

				

				Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу 
								

					Причина пожара устанавливается				

				

	    			
    
	    				
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