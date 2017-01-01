Юрий Смирнов предлагает уменьшить ставку налога для ивановских фермеров - вплоть до 0%





Депутат Госдумы Юрий Смирнов прокомментировал принятый депутатами в первом чтении проект закона, позволяющий субъектам РФ самостоятельно устанавливать размер ставки единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), который в настоящее время определен в размере 6%

- Предлагаемые изменения предусматривают возможное снижение налога с 6% до нулевой ставки в зависимости от категории налогоплательщика, вида производимой сельскохозяйственной продукции, объема доходов и численности сотрудников, - поясняет Юрий Смирнов. - Например, для начинающих фермеров – до нулевой ставки. Регулирование налоговой нагрузки на производителей сельхозпродукции позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, приведет к созданию новых агропромышленных предприятий, а значит - и увеличению рабочих мест. А появление новых предприятий и развитие имеющихся будет способствовать насыщению внутреннего рынка качественной сельхозпродукцией, что особенно актуально в условиях импортозамещения.

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