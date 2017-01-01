На перекрестке улиц Рабфаковской и Красных Зорь в Иванове отключат светофоры

11 апреля будут отключены светофоры на перекрестке улиц Рабфаковской и Красных Зорь в областном центре. Об этом сообщает городское Управление благоустройства. Время отключения – с 08.00 до 17.00.

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