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13 минут назад
На перекрестке улиц Рабфаковской и Красных Зорь в Иванове отключат светофоры
11 апреля будут отключены светофоры на перекрестке улиц Рабфаковской и Красных Зорь в областном центре. Об этом сообщает городское Управление благоустройства. Время отключения – с 08.00 до 17.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
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