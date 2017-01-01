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В регионе построят и отремонтируют более 50 км дорог противопожарного назначения
Сегодня, 10 апреля, на оперативном совещании у первого заместителя председателя регионального правительства Сергея Зобнина заместитель председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александр Немцов доложил о подготовке к пожароопасному сезону.
В настоящее время на территории области действует 130 договоров аренды лесных участков на площади 985,3 тысяч гектаров, что составляет 94,5% от общей площади лесного фонда области. «На арендованных участках весь комплекс противопожарных мероприятий выполняется арендаторами, на участках, не переданных в аренду, работы проводятся специализированным лесопожарным учреждением региональным Центром по охране лесов», – добавил он.
В этом году будут проведены мероприятия по устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос протяженностью 6150 километров. Также будет построено и отремонтировано 53 километра дорог противопожарного назначения.Директор специализированного лесопожарного учреждения Илья Левашов доложил, что как только позволили погодные условия, в полной мере приступили к выполнению задания по противопожарному обустройству лесной территории региона. «До наступления пожароопасного сезона установка аншлагов будет закончена, места для отдыха и курения будут оборудованы и приведены в порядок», – добавил он.
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