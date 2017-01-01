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34 минуты назад
В Иванове осуждена цыганка, промышлявшая кражами в ТРЦ «Серебряный город»
Первую кражу в «Серебряном городе» женщина совершила в декабре 2016 года. В магазине одежды она незаметно вытащила из кармана покупательницы iPhone 6 Gold, который впоследствии продала за 3 тысячи рублей.
Спустя три дня злоумышленница вновь вернулась в этот же торговый центр. И в магазине детских товаров вытащила из сумки посетительницы кошелек с 10 тысячами рублей.
В судебном заседании женщина в содеянном раскаялась, принесла потерпевшим извинения и возместила причиненный ущерб в полном объеме.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.
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