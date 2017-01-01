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52 минуты назад
После публикации IN о дороге у деревни Слабнево губернатор дал поручение исправить ситуацию
Дорога будет окончательно отремонтирована в течение 2017 года
Как мы уже сообщали, жители деревни Слабнево Савинского района почти 2 месяца как отрезаны от мира.
В 2016 году дорогу начали ремонтировать, но недоделали - и теперь ни «скорая», ни пожарные проехать к деревне не могут. Дети перестали ходить в школу. Старики говорят, что голодают – продукты в Слабнево не привозят.
После публикации данного сообщения на сайте ivanovonews, губернатор Ивановской области Павел Коньков дал указание чиновникам правительства области разобраться в этой ситуации.Как пояснили сегодня представители Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области через официальный twitter-аккаунт, "...сложившаяся ситуация с автомобильной дорогой Архиповка-Слабнево находится на контроле Департамента и Правительства.
Автомобильная дорога является дорогой местного значения Савинского района.
В 2016 и 2017 годах из дорожного фонда Ивановской области Савинскому району в целях оказания финансовой поддержки предоставлены субсидии на ее реконструкцию.
В 2017 году работы по реконструкции дороги протяженностью 1,659 км. будут завершены.
В настоящее время в целях поддержания автомобильной дороги в эксплуатационном состоянии будут приняты меры."
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- газовщик35 минут назадДавно известно, что пока проблема не станет достоянием СМИ, никакой реакции со стороны властей не будет.
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- ЙЯdЪ33 минуты назадУтром в газете - вечером в куплете
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