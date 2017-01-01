После публикации IN о дороге у деревни Слабнево губернатор дал поручение исправить ситуацию

Дорога будет окончательно отремонтирована в течение 2017 года





Как мы уже сообщали, жители деревни Слабнево Савинского района почти 2 месяца как отрезаны от мира.

В 2016 году дорогу начали ремонтировать, но недоделали - и теперь ни «скорая», ни пожарные проехать к деревне не могут. Дети перестали ходить в школу. Старики говорят, что голодают – продукты в Слабнево не привозят.

После публикации данного сообщения на сайте ivanovonews, губернатор Ивановской области Павел Коньков дал указание чиновникам правительства области разобраться в этой ситуации.

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