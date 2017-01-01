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Новости

52 минуты назад

После публикации IN о дороге у деревни Слабнево губернатор дал поручение исправить ситуацию

Дорога будет окончательно отремонтирована в течение 2017 года


Как мы уже сообщали, жители деревни Слабнево Савинского района почти 2 месяца как отрезаны от мира. 

В 2016 году дорогу начали ремонтировать, но недоделали - и теперь ни «скорая», ни пожарные проехать к деревне не могут. Дети перестали ходить в школу. Старики говорят, что голодают – продукты в Слабнево не привозят. 

После публикации данного сообщения на сайте ivanovonews, губернатор Ивановской области Павел Коньков дал указание чиновникам правительства области разобраться в этой ситуации. 

Как пояснили сегодня представители Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области через официальный twitter-аккаунт, "...сложившаяся ситуация с автомобильной дорогой Архиповка-Слабнево находится на контроле Департамента и Правительства.
Автомобильная дорога является дорогой местного значения Савинского района. 
В 2016 и 2017 годах из дорожного фонда Ивановской области Савинскому району в целях оказания финансовой поддержки предоставлены субсидии на ее реконструкцию. 
В 2017 году работы по реконструкции дороги протяженностью 1,659 км. будут завершены. 
В настоящее время в целях поддержания автомобильной дороги в эксплуатационном состоянии будут приняты меры."

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Давно известно, что пока проблема не станет достоянием СМИ, никакой реакции  со стороны властей не будет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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