Новости
Авиаперелеты из Иваново в Сочи начнутся с 6 июня
С 6 июня начнутся регулярные прямые авиаперелеты из Иванова в Сочи. И продлятся до 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
По словам первого зампреда Сергея Зобнина, рейсы будут выполняться каждый вторник. Всего запланировано 32 рейса в этом направлении.
Авиарейсы будет выполнять авиакомпания «Нордавиа» на самолетах Boeing 737-500, вмещающих 130 пассажиров. Старт продаж билетов запланирован на следующей неделе.
Напомним также, что с 3 июня организовано авиасообщение с Симферополем. В этом направлении запланировано более 30 рейсов, которые будут выполняться каждую субботу по 30 сентября. Продажа билетов уже открыта.
Купить авиабилеты можно в авиакассах и на сайте аэропорта «Иваново» (www.ivanovo.aero), а также в кассах, расположенных в ТЦ «Тополь» и ТЦ «Серебряный город» и на автовокзале г. Иваново.
- оцените новость:
-
(0)
- 659
- 2
Комментарии (2)
-
- 1313111134 минуты назаддорого, не удобно, страшновато. Привычней и удобней из Москвы.
-
- просто ник31 минуту назадВаляй, в чем проблема-то? Испытай кучу "удовольствий" от посещения столичных перевалочных узлов. Особенно, они "радуют" при возвращении домой после отдыха :)
Новость дня
-
(0)
- 2361
-
(1)
- 2318
-
(0)
- 1515