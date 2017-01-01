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Новости

сегодня, 14:47

Авиаперелеты из Иваново в Сочи начнутся с 6 июня

И продлятся до 12 сентября


С 6 июня начнутся регулярные прямые авиаперелеты из Иванова в Сочи. И продлятся до 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

По словам первого зампреда Сергея Зобнина, рейсы будут выполняться каждый вторник. Всего запланировано 32 рейса в этом направлении.

Авиарейсы будет выполнять авиакомпания «Нордавиа» на самолетах Boeing 737-500, вмещающих 130 пассажиров. Старт продаж билетов запланирован на следующей неделе.

Напомним также, что с 3 июня организовано авиасообщение с Симферополем. В этом направлении запланировано более 30 рейсов, которые будут выполняться каждую субботу по 30 сентября. Продажа билетов уже открыта.

Купить авиабилеты можно в авиакассах и на сайте аэропорта «Иваново» (www.ivanovo.aero), а также в кассах, расположенных в ТЦ «Тополь» и ТЦ «Серебряный город» и на автовокзале г. Иваново.



ключевые слова: авиарейсы Сочи
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Валяй, в чем проблема-то? Испытай кучу "удовольствий" от посещения столичных перевалочных узлов. Особенно, они "радуют" при возвращении домой после отдыха :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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