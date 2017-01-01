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сегодня, 14:29
В Фурманове представители духовенства будут регулярно встречаться со старшеклассницами в женской консультации
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7 апреля в актовом зале женской консультации города Фурманов благочинный Фурмановского района протоиерей Владимир Козлов провел беседу с учащимися старших классов на темы «Духовно-нравственные основы семейной жизни» и «За жизнь без абортов».
«В ходе беседы было принято решение, что эти встречи должны стать регулярными», - говорится в сообщении пресс-службы Ивановской митрополии.
ключевые слова: РПЦ старшеклассницы беседа семья аборт женская консультация
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