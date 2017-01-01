В Фурманове представители духовенства будут регулярно встречаться со старшеклассницами в женской консультации

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7 апреля в актовом зале женской консультации города Фурманов благочинный Фурмановского района протоиерей Владимир Козлов провел беседу с учащимися старших классов на темы «Духовно-нравственные основы семейной жизни» и «За жизнь без абортов».

«В ходе беседы было принято решение, что эти встречи должны стать регулярными», - говорится в сообщении пресс-службы Ивановской митрополии.

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